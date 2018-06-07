Депутаты Тюменской областной думы рассмотрели изменения в бюджет 2018 года

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Изменения в региональный закон "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" рассмотрели депутаты областной думы на очередном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам.

Корректировка связана с ожидаемым поступлением налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, уточнением показателей безвозмездных поступлений из федерального бюджета и "Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

На 18,1 млрд рублей (16%) предлагается увеличить доходы областного бюджета в 2018 году.

В частности, налоговые доходы предполагается увеличить на 15,8 млрд рублей, неналоговые доходы – на 51,8 млн рублей. Как ожидается, поступления по налогу на прибыль организаций вырастут на 12,9 млрд рублей (18%), по налогу на доходы физических лиц – на 2,5 млрд рублей (13%), по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 374,6 млн рублей (23%).

На 30,7 млрд рублей (22%) предлагается увеличить расходы областного бюджета на 2018 год.

Как пояснила заместитель губернатора региона, директор департамента финансов Татьяна Крупина, траты на здравоохранение вырастут на 3,3 млрд рублей. Их планируется направить на увеличение зарплаты медицинских работников, укрепление материальной базы лечебных учреждений.

Расходы на образование увеличатся на 1,5 млрд рублей. Их потратят на повышение зарплаты сотрудников отрасли, ремонты учреждений образования и оснащение оборудованием, строительство школ и детских садов.

Затраты на оказание мер социальной поддержки вырастут на 5 млрд рублей.

Расходы на развитие физической культуры и спорта увеличатся на 1,5 млрд рублей. Они пойдут на строительство спорткомплекса в Ярково и Мальково, крытого катка и бассейна в Тобольске, а также реконструкцию ряда объектов, разработку проектной документации и проведение ремонтных работ.

Расходы на программу жилищного строительства вырастут на 715 млн рублей. Ожидается, что дополнительное финансирование позволит улучшить жилищные условия нескольким сотням семей. Траты на развитие транспортной инфраструктуры увеличатся на 6 млрд рублей.

На 15 млрд вырастут расходы на финансирование программы "Сотрудничество". В целом расходы областного бюджета на финансирование государственных программ Тюменской области предлагается увеличить на 29,5 млрд рублей (28%).

С учетом корректировки общий объем доходов областного бюджета на 2018 год составит 134,2 млрд рублей. Сумма расходов - 173,8 млрд рублей.

"Бюджет сбалансирован, источник покрытия дефицита – остатки средств на начало года и привлечение заимствований", - заключила Татьяна Крупина.

Депутаты поручили руководителю департамента финансов предоставить информацию о том, как изменятся зарплаты сотрудников бюджетной сферы с учетом корректировки.

Вопрос об изменении областного бюджета предполагается рассмотреть 21 июня на заседании Тюменской областной думы.

Татьяна Ковалева