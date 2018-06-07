Аквапарк "ЛетоЛето" открылся в Тюмени

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Аквапарк "ЛетоЛето" открылся в Тюмени. Его строительство – еще одно подтверждение правильности проводимой в регионе политики по созданию благоприятного инвестиционного климата во всех отраслях экономики.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественной церемонии открытия первой очереди аквапарка.

"Аквапарк "ЛетоЛето" - очень красивый и нужный городу и региону объект. Уверен, что он станет одним из самых любимых мест семейного отдыха для тюменцев и гостей областной столицы, превратится в точку притяжения для туристов из других регионов страны. Правительство Тюменской области создает комфортные условия для инвесторов во всех сферах нашей экономики. Создание аквапарка – еще одно подтверждение правильности такой стратегии", - подчеркнул врио главы региона.

От имени всех тюменцев Александр Моор поблагодарил компанию "Сибинтел-холдинг" за успешную реализацию грандиозного инвестиционного проекта.

"Реализация инвестиционного проекта по строительству аквапарка "ЛетоЛето" началась в 2015 году при поддержке Сбербанка России. Перед началом строительства на берегу Туры была возведена дамба протяженностью 1 километр 200 метров для защиты территории от паводков. На строительстве работали более 150 компаний-подрядчиков, три четверти из них - тюменские. Рабочие места на стройплощадке получили около шести тысяч человек. Общий объем инвестиций в первую очередь проекта составил 3,5 миллиарда рублей. В аквапарке уже создано около 400 рабочих мест для тюменцев. Благодаря кредитной линии Сбербанка России в строительство второй очереди мы планируем вложить еще более 1 миллиарда рублей", – рассказал председатель совета директоров компании "Сибинтел-холдинг" Владимир Шевчик.

По его словам, общая протяженность горок в аквапарке "ЛетоЛето" составляет около 1,5 тыс. метров, при этом высота самой экстремальной из них достигает 21 метра. Также в аквапарке есть волновой бассейн, детская зона, способная одновременно вместить 1,5 тыс. ребятишек, бистро. Рядом расположен отель категории "четыре звезды" с рестораном высокой кухни. Владимир Шевчик особо подчеркнул, что и отель, и аквапарк полностью приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов выразил уверенность в том, что открытие аквапарка сделает жизнь тюменцев еще более комфортной. "Тюмень и до этого входила в число лидеров по качеству жизни среди российских городов. Я не сомневаюсь, что аквапарк станет туристическим брендом и визитной карточкой областной столицы", - заявил спикер регионального законодательного собрания.

Владимир Шевчик отметил, что аквапарк "ЛетоЛето" станет хорошей базой для реализации социальных и благотворительных проектов.

Евгений Бабенко