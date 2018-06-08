Соревнования на памп-треке для велосипедистов пройдут в День России

фото ТГМЦ фото ТГМЦ

Соревнования велосипедистов на памп-треке пройдут в Тюмени в День России, 12 июня, сообщают организаторы.

Регистрация участников велопарада начнется у здания правительства Тюменской области у памятника Ленину в 9 часов 30 минут. Официальное открытие в 11 часов. На финише — в Затюменском парке - все участники велопарада смогут посоревноваться в езде на памп-треке — искусственной трассе, состоящей из препятствий и не имеющей ровной поверхности. Парные заезды на скорость начнутся в 12 часов.

Грант в конкурсе "Моя идея" на создание первого в Тюмени мобильного памп-трека выиграл Михаил Матюхин — активист городского велодвижения. Презентация 50-метровой трассы, состоящей из двух прямых участков, прошла в конце 2017 года, с тех пор она находилась на зимовке.

"В прошлом году велопарад в Тюмени собрал более трех тысяч человек. Это событие — хорошая возможность познакомить жителей города с памп-треком и улучшить их навыки езды на велосипеде. Позже одна часть трассы появится в спортивной школе номер один, а вторая, по возможности, будет стоять в центре Тюмени, чтобы все желающие могли на ней кататься. Также эти соревнования – анонс нового памп-трека, который в скором времени появится в Гилевской роще", — уточнил Михаил Матюхин.

Перед соревнованиями для участников велопарада пройдут мастер-классы по езде на памп-треке.