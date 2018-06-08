Тюменские архивисты проведут публичные обсуждения

фото minpromtorg.gov.ru фото minpromtorg.gov.ru

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики пройдет 28 июня с 14 до 16 часов, сообщает управление по делам архивов Тюменской области.

В ходе обсуждений будут рассмотрены вопросы: "Об осуществлении контроля в сфере архивного дела и его результатах", "Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере архивного дела", "О внедрении "Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу"

Сотрудники управления готовы ответит на все поступающие от жителей региона вопросы. Все заинтересованные лица могут направить свои вопросы, замечания и предложения по правоприменительной практике в сфере архивного дела на адрес электронной почты: uparchive@72to.ru с пометкой "Для публичных обсуждений" или через Официальный портал органов государственной власти Тюменской области по ссылке.

Обобщенные ответы на вопросы (обращения) и замечания будут даны при проведении публичных обсуждений.

Всех желающих принять участие в публичных обсуждениях ждут по адресу: Тюмень, ул.Советская, 61 (2 этаж, конференц-зал). Об участии сообщать заранее, письмом.