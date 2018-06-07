Спрыгнувшего в Туру с моста Влюбленных тюменца спасли неравнодушные прохожие

Фото управления Росгвардии по Тюменской области Фото управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудник Росгвардии вместе с неравнодушными тюменцами спас утопающего мужчину.

Происшествие случилось вечером 5 июня. Капитан Леонид Попов, прогуливаясь со своей семьей и друзьями по нижнему ярусу тюменской набережной Туры, увидел, что в воду с моста Влюбленных упал человек. Не раздумывая, он бросил супруге ценные вещи и кинулся к воде, но заметил, что другой молодой человек уже "буксирует" утопающего к берегу. Леонид Попов вместе с другими горожанами организовал спуск к воде с двухметрового парапета, чтобы из реки достать пострадавшего и его спасителя.

Цепочкой молодые люди, держа друг друга, спустились в воду. Леонид был первым в этой цепи. Холодная вода сводила судорогой ноги, но капитан Росгвардии справился с ситуацией и схватил приближающихся спасателя и утопающего. Организованная команда молодых тюменцев успешно завершила спасательную операцию и передала пострадавшего прибывшим на место сотрудникам экстренных служб, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

"Я не считаю, что совершил какой-то подвиг. Уверен, что любой сотрудник Росгвардии на моем месте поступил бы так же. Ведь жизнь человека бесценна, и дело каждого - помогать нуждающимся" - считает Леонид Попов.