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Палатки здоровья развернут на загородных площадках

Общество, 10:41 09 июня 2018

фото департамента здравоохранения администрации Тюмени

Палатка здоровья городской поликлиники № 17 развернется в обществе "Мичуринец-2" (ул. Дачная, 41) 9 июня с 12 часов, сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

Проект реализуется в рамках межведомственного проекта "Лето на даче с физкультурой". 12 июня с 10 до 15 часов "Палатка здоровья" со специалистами городской поликлиники № 6 будет работать на велофестивале по адресу: ул. Володарского, 45.

16 июня с 10 до 15 часов медицинские работники городской поликлиники № 3 примут участие в "Большом фестивале футбола" на площади 400-летия Тюмени.

Горожане смогут получить информацию о своем здоровье. Им измерят артериальное давление, вес, рост, определят индекс массы тела и факторы риска, проконсультируют по вопросам здорового образа жизни.

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# здоровье , палатки , садовое общество

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