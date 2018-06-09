  • 9 июня 20189.06.2018суббота
  • USD62,6680
    EUR73,7916
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер юго-восточный

Скачки на приз президента России пройдут в Москве

Спорт, 20:31 09 июня 2018

фото Министерство сельского хозяйства РФ

XV скачки на приз президента Российской Федерации пройдут в Москве на Центральном московском ипподроме 10 июня, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ.

Призовой фонд скачек составляет 10 млн рублей.

Традиционно в скачке на главный приз принимают участие лошади чистокровной верховой породы в возрасте от четырех лет и старше, принадлежащие владельцам из России и стран СНГ, а также Республик Абхазия и Южная Осетия. Состязания проходят на дистанции 2 тыс. 400 метров.

Всего в рамках турнира будет разыграно семь призов для лошадей чистокровной верховой породы, один приз для лошадей арабской породы и один приз для лошадей ахалтекинской породы.

Кроме того, состоится заезд на приз Орловского рысистого коннозаводства, для лошадей отечественной орловской рысистой породы и заезд на приз в честь праздника День России, для лошадей рысистых пород.

фото Министерство сельского хозяйства РФ фото Министерства сельского хозяйства РФ ﻿

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ипподром , Москва , скачки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:31 09.06.2018Скачки на приз президента России пройдут в Москве
19:07 09.06.2018Операторы горячей линии ЧМ-2018 будут говорить на пяти языках
16:43 09.06.2018Участники международного автопробега Москва - Токио встретятся с тюменцами
16:00 09.06.2018Теннисный турнир "Кубок Тобольского кремля" получил международный статус