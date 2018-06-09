Скачки на приз президента России пройдут в Москве

фото Министерство сельского хозяйства РФ фото Министерство сельского хозяйства РФ

XV скачки на приз президента Российской Федерации пройдут в Москве на Центральном московском ипподроме 10 июня, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ.

Призовой фонд скачек составляет 10 млн рублей.

Традиционно в скачке на главный приз принимают участие лошади чистокровной верховой породы в возрасте от четырех лет и старше, принадлежащие владельцам из России и стран СНГ, а также Республик Абхазия и Южная Осетия. Состязания проходят на дистанции 2 тыс. 400 метров.

Всего в рамках турнира будет разыграно семь призов для лошадей чистокровной верховой породы, один приз для лошадей арабской породы и один приз для лошадей ахалтекинской породы.

Кроме того, состоится заезд на приз Орловского рысистого коннозаводства, для лошадей отечественной орловской рысистой породы и заезд на приз в честь праздника День России, для лошадей рысистых пород.