Владимир Путин: Россия не покидала "большую восьмерку"

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Россия не покидала "большую восьмерку". Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао, сообщает "Газета.Ru".

"Что касается возврата в "семерку", или "восьмерку", мы из нее не выходили. Это коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве", — сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что, по данным МВФ, по паритету покупательной способности страны ШОС превзошли страны "большой семерки". Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай подтвердили высокий уровень отношений.