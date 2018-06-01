Специалисты рекомендуют использовать каникулы для логокоррекции

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Большинство детей, около 95 % в возрасте от 3 до 6 лет, имеют речевые нарушения. К такому выводу пришли сотрудники кафедры возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования ТюмГУ, проведя исследование в нескольких детских садах и школах Тюмени, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

По результатам последнего "Дефектологического десанта", проведенного студентами-логопедами, дети с общим недоразвитием речи составляют 45 %, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи – все остальные. Самыми распространенными нарушениями являются дизартрия - нарушение произносительной стороны речи и просодического компонента в результате органического поражения центральной нервной системы, и алалия – отсутствие или резкое ограничение общеупотребительной речи у ребенка старше трех лет при первично сохранном интеллекте, норме слуха и сохранной эмоционально-волевой сфере.

По мнению специалистов, отсутствие специальной коррекционной помощи и несвоевременное обращение родителей за дополнительной помощью к специалистам: психологам, дефектологам, логопедам приводит к стойкой неуспеваемости детей в школе, появлению у них психологических проблем и снижению интереса к обучению.

Эти факты свидетельствует о необходимости расширения системы организации логопедической помощи, в том числе в каникулярное время во всех детских учреждениях общего и дополнительного образования, а также в досуговых и оздоровительных центрах, подчеркивают эксперты.