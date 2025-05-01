Оплату проезда в автобусе с помощью QR-кода испытывают в Тюмени
Новая система оплаты проезда сканированием QR-кода вводится в общественном транспорте Тюмени.
Как сообщает городская администрация, инициативу обсуждали на встрече с представителями Общественной палаты Тюмени и студентами ТюмГУ.
Первые испытания новой системы начнутся на автобусном маршруте № 43. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью системы быстрых платежей, используя мобильные устройства для считывания QR-кодов.
В настоящий момент идет подготовка инфраструктуры: специальные информационные таблички с QR-кодами устанавливаются внутри салонов автобусов.
Таблички разместят на стеклах входных дверей, рядом площадками и на перегородке водительской кабины.
Оплата станет доступна благодаря простому действию — достаточно направить камеру смартфона на QR-код или считать данные через банковское мобильное приложение.
Если эксперимент окажется успешным, данная технология охватит всю сеть общественного транспорта Тюмени.