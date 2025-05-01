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Оплату проезда в автобусе с помощью QR-кода испытывают в Тюмени

Общество, 19:44 29 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новая система оплаты проезда сканированием QR-кода вводится в общественном транспорте Тюмени.

Как сообщает городская администрация, инициативу обсуждали на встрече с представителями Общественной палаты Тюмени и студентами ТюмГУ.

Первые испытания новой системы начнутся на автобусном маршруте № 43. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью системы быстрых платежей, используя мобильные устройства для считывания QR-кодов.

В настоящий момент идет подготовка инфраструктуры: специальные информационные таблички с QR-кодами устанавливаются внутри салонов автобусов.

Таблички разместят на стеклах входных дверей, рядом площадками и на перегородке водительской кабины.

Оплата станет доступна благодаря простому действию — достаточно направить камеру смартфона на QR-код или считать данные через банковское мобильное приложение.

Если эксперимент окажется успешным, данная технология охватит всю сеть общественного транспорта Тюмени.

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