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Как будет проходить Зелёный Марафон в Тюмени: партнеры проекта подготовили активности и призы

Общество, 18:31 29 мая 2025

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Зелёный Марафон Сбера пройдёт в Тюмени 31 мая. Старт запланирован у мультицентра "Контора пароходства".

В 2025 году тюменцы смогут пробежать дистанции 1 км, 4,2 км, 5 км в рамках дружеского забега "5 вёрст" и 10 км.

Для любителей активного отдыха предусмотрена дистанция северной ходьбы 5 км, для детей – забег на 420 метров, а для малышей от 6 месяцев до года – фан-забег на 5 метров.

Медали получат все финишеры.

Победители во всех номинациях выиграют умные устройства Сбера, а также призы от партнеров: сертификаты от мясного бренда Ишимский и наборы продукции от производителя семечек, сухариков, чипсов и снеков Мартин.

Авиакомпания Utair подарит победителям взрослых спортивных дистанций сертификаты на мили, которые можно потратить на перелеты и дополнительные услуги.

Лидеры забегов получат сертификаты на 12 тыс. миль, серебряные призеры – на 8 тыс. миль, а бронзовые чемпионы – на 4 тыс. миль.

Помимо спортивных соревнований участников и болельщиков ждут концертная программа, конкурсы, розыгрыши призов и активности для детей и взрослых от организаторов и партнеров проекта.

В 2025 году старт забегов на 1 км и 4,2 км пройдет под выступление духового оркестра Главного управления МЧС по Тюменской области.

Титульный партнер Зелёного Марафона в Тюмени - федеральный застройщик ЭНКО подготовил для гостей праздника интерактивную зону, где каждый взрослый ненадолго сможет почувствовать себя ребенком.

Участников ждет сухой бассейн, мультфильмы из 90-х, лаунж-зона, конкурсы и тематическая фотозона. А на детской площадке маленькие спортсмены смогут раскрасить большиедомики.

От застройщика 4D спортсменов и зрителей ждет зона отдыха, мини-гольф и фотозона. На площадке приложения 2ГИС дети смогут разукрасить мелками огромную раскраску, а родители – отправить письмо "с приветом" в любую точку России.

В фотозоне группы компаний "ИНКО" можно будет сделать фото с мыльными пузырями и поучаствовать в лотерее.

Тюменское центральное агентство воздушных сообщений приготовили экспресс-игры и настольные игры, центр доходной недвижимости "Касьянов" – фотозону в виде офиса компании, а агентство недвижимости "Орбита" – спортивные конкурсы с заданиями и призами.

Сеть магазинов подарков и сувениров "Добыча" устроит беспроигрышную лотерею, а в фотозоне Паритет Девелопмент можно будет сделать эффектные снимки "в полете" от профессионального фотографа.

Федеральный застройщик "Талан" устроит зеленую чилл-зону на своей локации, сыграет с гостями в активные игры и сделает классные фото в фотобудке. А девелоперская компания Творчество предложит детям сахарную вату и сделают аквагрим, а также установят мягкий городок из кубиков.

Водой в этот жаркий день всех участников и зрителей угостят застройщик 4D и группа компаний "СтоунСтрой".

"В 12 раз мы проводим Зелёный Марафон в Тюмени. Более десятка тысяч горожан стали участниками забега за это время. Ежегодно спортивный праздник нам помогают создавать наши клиенты и партнеры – они придумывают необычные активности и интерактивные площадки в рамках мероприятия, которые всегда поднимают настроение гостям. В этом году наш праздник стал еще масштабнее и красочнее. Я уверен, что он понравится и спортсменам, и болельщикам", - рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

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erid: 2VtzqxgZSoF, ПАО Сбербанк

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# марафон , Сбербанк

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