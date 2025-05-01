Мошенники похитили у ялуторовчанки 55 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

55 тыс. рублей перевела мошенникам жительница Ялутовска, сообщает УМВД по Тюменской области.

Мнимые сотрудники банка и госучреждений убедили ялуторовчанку перевести свои деньги на "безопасный" счет.

Женщине позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка, он сообщил о том, что ей необходимо получить важное письмо на почте.

Однако, с его слов, письмо надо зарегистрировать, а для этого необходим код из SMS.

Женщина продиктовала секретный код и звонок прервался. Следующим абонентом был уже якобы инспектор госбезопасности.

Девушка в мессенджере пояснила ялуторовчанке, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит на сумму 300 тыс. рублей, а также принимают попытки снять сумму с ее кредитной карты.

К разговору также подключался и мнимый следователь военной прокуратуры, от которого женщина узнала, что якобы злоумышленники оформили доверенность от ее имени, и теперь они могут брать кредиты от ее лица в любых банках.

В итоге, поверив звонившим, жительница Ялуторовска перевела на указанный ей "безопасный" счет суммы, имевшиеся на ее кредитной и дебетовой картах.

По истечении нескольких часов она попыталась позвонить "следователю", чтобы уточнить о сохранности своих сбережений, но контактные данные были удалены.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".