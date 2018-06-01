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В Тюмени идет доследственная проверка по факту несчастного случая на Туре

Происшествия, 11:18 13 июня 2018

фото СК РФ

Доследственную проверку по факту обнаружения тела 10-летнего мальчика в реке Туре начали следователи, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Напомним, вечером 12 июня в реке Тура в районе одного из нижних ярусов набережной Тюмени было обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками утопления. По данному факту проводится процессуальная проверка.

Следователи выясняют и уточняют все обстоятельства произошедшего, проводят опросы очевидцев, родственников погибшего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# ребенок , река , следователи

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