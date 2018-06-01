Проблемы ЖКХ обсудят по горячей линии

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Горячая линия, посвященная услугам ЖКХ, будет работать в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области и Центре гигиены и эпидемиологии с 13 по 15 июня, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Получить консультации в управлении можно по телефонам 20-86-66, 20-22-89, в Консультационном центре на базе Центр гигиены и эпидемиологии 68-48-94.

Горячая линия предполагает устные консультации. Обращения принимают в письменном виде, в электронном виде или в ходе личного приема.

Часы работы горячей линии управления: понедельник - четверг с 9 до 18 часов; пятница с 9 до 16 часов 45 минут; перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: и телефоны горячей линии в территориальных отделах управления здесь.