Тобольск готовится принять фестиваль малых туристских городов

Фото tiamz.ru Фото tiamz.ru

IV Фестиваль малых туристских городов пройдет в Тобольске 22-24 июня 2018 года. Представители 13 малых городов России соберутся для обсуждения стратегий развития туристического потенциала провинции, рассказали в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Сердцем фестиваля малых городов станет АМПЕР fest, название которого сложилось из начальных букв фамилий самых известных тоболяков: Алябьева, Менделеева, Перова, Ершова, Ремезова. Каждой букве будет соответствовать своя тематическая площадка, которая перекликается с родом деятельности этих знаменитых людей: (А) музыкальная, (М) научно-познавательная, (П) арт-площадка, (Е) литературно-театральная, (Р) гостеприимная.

На музыкальной площадке "Алябьев" выступят лучшие танцоры, певцы и музыканты из малых городов.

Научно-познавательная площадка "Менделеев" будет представлять собой 4 интерактивных шатра-молекулы, где пройдут более 20 научных шоу и 30 познавательных мастер-класса.

Арт-площадка "Перов" - это 50 кв. м уличной картинной галереи, 120 картин и 60 творческих мастерских, арт-пикник художников из городов-участников и фотосушка под хештегом #малгород. На площадке создадут гигантскую раскраску "История малых городов России в одной картине" и представят авторские идеи и достижения на ярмарке "Мастер-бренд". На этой же площадке гости познакомятся с "Гастрономической картой малого города".

Арт-площадка "Ершов" впечатлит гостей фестиваля пятью современными сказочными киношедеврами, уличными спектаклями.

Площадка "Ремезов" будет представлена открытием сквера дружбы "Ассоциация малых городов России", где установят лавочки с символикой городов.

Участие в фестивале примут фольклорные коллективы, театральные студии, музейные коллективы, краеведческие сообщества, мастера – ремесленники, исторические клубы, художники, молодежные организации, профессионалы различных направлений туристской сферы деятельности и другие.

Отметим, с культурой и жизнью своих городов жителей Тюменской области и участников фестиваля познакомят гости из Боровска, Гороховца, Елабуги, Ельца, Каргополя, Кунгура, Мышкина, Соликамска, Суздаля, Таруса, Енисейска, Углича и Ялуторовска.

В финале фестиваля гостей ожидает церемония передачи символа фестиваля следующему принимающему городу, световое шоу и двухуровневый фейерверк.

Фестиваль организован Ассоциацией малых туристских городов (АМТГ) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова. Больше новостей – на портале https://visittyumen.ru/.