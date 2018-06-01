В Тюменской области обследуют пляжи

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Приемка пляжей началась в Тюменской области. Приняты пляжи в санатории "Сибирь" и на озере Липовом, базе "моржей". Все желающие могут безопасно купаться на этих пляжах, сообщает региональное управление МЧС России.

Спасатели называют основные причины гибели на воде: неумение плавать, употребление спиртных напитков, оставление детей без присмотра и нарушение правил безопасности на воде.

Но, как отмечают сотрудники МЧС, несчастные случаи происходят не только по причине нарушения правил поведения на воде, но и из-за купания в необорудованных водоемах. Всегда нужно помнить, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах, где все опасные места обозначены соответствующими знаками. Купаясь, не следует заплывать за буйки.

Если поблизости нет оборудованного пляжа, надо выбрать место для купания с твердым песчаным, не засоренным дном и постепенным уклоном.

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в ней можно не более 20 минут.

Если при купании случились судороги, нужно перевернутся на спину и плыть к берегу. Если есть ощущение, что стягивает пальцы рук, тогда необходимо сжать кисть в кулак, сделать резкое движение в наружную сторону и разжать кулак.