Депутаты: устаревшие камеры видеонаблюдения в тюменских школах пора модернизировать

Фото duma.tyumen-city.ru Фото duma.tyumen-city.ru

Камеры видеонаблюдения, установленные в школах Тюмени более 10 лет назад, уже устарели и не соответствуют современным требованиям. К такому выводу пришли депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению.

Депутаты, выслушав доклад исполняющего обязанности директора городского департамента безопасности жизнедеятельности Алексея Конышева, отметили благоприятную ситуацию в областном центре. По словам Конышева, на обеспечение безопасности тюменцев в прошлом году из бюджета города потратили более 98,5 млн рублей.

Тем не менее парламентарий Альбина Селезнева обратила внимание на нехватку камер видеонаблюдения в районе Лесобазы. А депутат Михаил Колосов отметил, что если школы, построенные относительно недавно, в плане безопасности не вызывают нареканий, то в тех образовательных учреждениях, где оборудование наружного наблюдения установлено более десяти лет десять назад, камеры уже устарели.

"Они уже не дают такой картинки, как требуется, - заметил депутат. – К тому же их не хватает, а также они имеют ограниченный охват и не показывают того, что происходит за периметром школьной территории".

По словам депутата, уже были случаи, когда возникала потребность просмотреть запись происшествия рядом со школой, но возможности камер не позволили этого сделать.

"Пора такие школы модернизировать", - заключил Колосов.

Николай Ступников