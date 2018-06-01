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Известный путешественник прибудет в Тюмень на электромобиле

Общество, 17:25 14 июня 2018

Фото: группа "Путешественник Марек Каминский" vk.com

Польский путешественник Марек Каминский в рамках инновационной экспедиции прибудет в Тюмень 15 июня.

Как сообщили в пресс-службе "Тюменьэнерго", маршрут Марека Каминского простирается от Варшавы до Японии. По России путешественник едет на электромобиле из Калининграда во Владивосток. 15 июня знаменитый европеец посетит Тюмень, затем направится через Голышманово и Ишим в Омск.

Марек Каминский занесен в Книгу рекордов Гиннесса за покорение в один календарный год Северного и Южного полюсов. К нынешней экспедиции знаменитый путешественник подошел технически креативно: маршрут до столицы высоких технологий поляк проедет на электромобиле.

По всему пути следования Мареку с подзарядкой электрокара помогают специалисты дочерних предприятий ПАО "Россети". В Тюмени также запланированы дозаправки электроэнергией. В Японии путешественник планирует оказаться в июле. За время экспедиции Каминский преодолеет 13 тыс. километров.

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# путешественники , экспедиция , электромобили

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