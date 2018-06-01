Депутаты рекомендуют: научились производить – сумейте продать

Фото инвестиционного агентства Тюменской области Фото инвестиционного агентства Тюменской области

В Тюменской области научились производить качественные и разнообразные продукты. Теперь надо научиться эту продукцию продавать не только в своем регионе, но и за его пределами.

Так председатель комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин обозначил главную проблему круглого стола "Совершенствование товаропроводящей инфраструктуры и развитие системы логистических центров на территории Тюменской области".

"Вопрос о совершенствовании системы логистики в Тюменской области поставил губернатор в ноябре прошлого года в послании областной думе, - пояснил Владимир Ковин. - Владимир Якушев подчеркнул, что одним из ключевых факторов экономического успеха в современном мире является логистика, то есть умение оптимальным образом организовать доставку товаров и услуг от производителя к потребителю, и потребовал впредь рассматривать логистику как одно из приоритетных направлений развития тюменской экономики".

Владимир Ковин отметил, что за последние годы в регионе проведена широкая модернизация сельскохозяйственного производства, кардинальные перемены произошли в переработке молока, мяса, рыбы, в кондитерской и водочной промышленности. Только Ишимский мясокомбинат фактически в десять раз увеличил количество наименований производимой продукции.

"Главное сегодня найти того покупателя, который в этой продукции нуждается, способен и готов ее купить", - подчеркнул Владимир Ковин.

О состоянии продуктового рынка в России и регионе, о перспективах его развития собравшимся рассказал директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Структура розничного рынка сегодня во всей России претерпевает изменения, - сообщил он. - Крупнейшие федеральные сети 2016 год закончили с 23% роста, 2017 год – уже с 26%. Традиционная торговля сократилась на 3%. Сокращаются объемы оборота на рынках и ярмарках. Но при всем при этом сформировался новый формат современных магазинов - это наша фирменная розница, которая заметно прибавила за 2017 год. И это дает нам понимание того, что это растущий канал продаж. Региональные сети какое-то время сокращали свои объемы. Некоторые даже покинули регион. Эти территории активно занимали федеральные сети. Сейчас ситуация стабилизировалась".

В 2017 году, по данным департамента потребительского рынка и туризма, товарооборот 97 тюменских товаропроизводителей составил 29,6 млрд рублей. Из них 11 млрд – через федеральные сети, 5 млрд – через фирменные магазины, около 2 млрд – через рынки, ярмарки, несистемную торговлю, 2 млрд – государственные и муниципальные закупки.

По словам Андрея Пантелеева, России еще предстоит пережить бурный рост охвата рынка торговыми федеральными сетями. В некоторых странах Европы он сейчас составляет 70%, а в России – всего 22%.

"Значит вполне вероятен рост, как минимум, вдвое, – подчеркнул он, - Федеральные сети – это важнейший канал. Нам нужно иметь товар, который им интересен, нам нужно научиться договариваться с ними и суметь стать надежным поставщиком. Если наши производители не научаться выстраивать с ними логистику, то с рынка можно просто уходить".

Для решения всех возможных проблем, связанных с совершенствованием товаропроводящей инфраструктуры и развитием системы логистических центров, в регионе разработана программа "Продаем тюменское".

В целом этот проект отвечает и за продвижение товаров на территории Тюменской области, за ее пределами и за пределами Уральского федерального округа. Основная идея проекта в том, чтобы думать о продажах не тогда, когда продукт уже произведен, а уже на этапе организации самого производства.

"Когда создается любое производство, мы уже должны понимать, где мы будем продавать наш товар, кто наш покупатель, какой место этот продукт займет на рынке, - пояснил Андрей Пантелеев. - Это то, что касается новых инвестиций, новых производств. Что касается действующих предприятий, которые сегодня заявляют о желании продавать свой продукт через сети, то они для этого должны сделать какие-то усилия, чтобы соответствовать уровню сетей, и не исчезнуть с прилавков через пару месяцев, что у нас уже случалось".

Круглый стол в Тюменской областной думе завершился принятием рекомендаций, адресованных депутатам, правительству региона, сельскохозяйственным производителям, Торгово-промышленной палате, учреждениям высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.

Всем участникам дискуссии предложено в течение месяца внести возможные поправки и изменения, которые будут рассмотрены на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. Затем этот документ будет представлен на заседании Тюменской областной думы.

Проект "Продаем тюменское" будет, по словам Андрея Пантелеева, объединяться еще с двумя программами. Первая – это повышение конкурентоспособности тюменских производителей, их технологичности. Вторая программа - это продвижение тюменских товаров на экспорт.

Борис Олейник