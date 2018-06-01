Тюменский рынок "Михайловский" - лучший розничный рынок

Рынок "Михайловский". Фото https://rynok72.ru/ Рынок "Михайловский". Фото https://rynok72.ru/

Тюменский рынок "Михайловский" стал одним из победителей Недели российского ритейла в номинации "Лучший розничный рынок".

Об этом на заседании круглого стола "Совершенствование товаропроводящей инфраструктуры и развитие системы логистических центров на территории Тюменской области" сообщил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Рынки и ярмарки, несмотря на то, что в последнее время их объемы сокращаются остаются заметным звеном торговли, - пояснил он, - Проблем логистики мы здесь не видим. На рынке самостоятельно выезжают сами некрупные производители – фермеры, личные подсобные хозяйства. У нас в области 10 розничных рынков, и на их всегда есть места для торговли".

Рынки и ярмарки на сегодняшний день, по оценке специалистов, являются одним из наиболее интересных и востребованных населением форматов торговли. Они сокращают дистанцию между производителями и покупателями. На тюменских рынках ежегодно реализуется продукция на 7 млрд рублей.

Неделя российского ритейла - ежегодное, ключевое и масштабное отраслевое мероприятие с участием бизнеса и государства. Мероприятие, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию многоформатного ритейла, решаются проблемы отрасли.

Конкурс "Торговля России" был впервые организован Минпромторгом России для выявления достижений и лучших практик. Экспертами были рассмотрены 624 заявки от участников конкурса по номинациям "Лучший торговый город", "Лучшая торговая улица", "Лучший нестационарный торговый объект", "Лучшая ярмарка", "Лучший розничный рынок", "Лучший мобильный торговый объект", "Лучший несетевой магазин". В результате проведения квалификационного отбора из 624 заявок были определены победители.

Борис Олейник