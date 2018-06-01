Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Игорь Верник выступят в Тюмени

Театр наций. Фото с сайта theatreofnations.ru Театр наций. Фото с сайта theatreofnations.ru

Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Игорь Верник, Авангард Леонтьев, Ольга Остроумова и другие артисты проведут третий региональный фестиваль "Театр наций fest" в Тюмени и Тобольске с 27 июня по 7 июля.

Об этом сообщила генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская. По ее словам, сотрудничество ТКТО с Театром наций стартовало отлично. Летом 2018 года москвичи реализуют в Тюменской области большой проект.

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов считает, что фестиваль перенесет ведущие театральные события из российских столиц в провинцию. "Так сложилось, что основные культурные события нашей страны проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Мы хотим изменить эту традицию, и несколько лет назад придумали свой фестиваль. Это не гастроли, это именно фестиваль, праздник для всего города: спектакли для детей и взрослых, концерт на городской площади, мастер-классы, поэтические чтения, встречи. Я рад, что в этом году мы снова приедем в центр России, в Сибирь", - сказал народный артист России, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов.

Фестиваль откроется в Тюмени спектаклем Театра наций "Наше все... Бродский. Лица необщим выраженьем" 27 июня в 19 часов. Постановка соберет зрителей в малом зале Тюменского театра драмы. Актер Дмитрий Сердюк создал программу на основе произведений Иосифа Бродского. "Команда нашего спектакля не стремится к пересказу биографии поэта. Напротив, мы составляем этот монолог из личного, интуитивного восприятия поэзии Иосифа Бродского. Из некоторых событий его жизни, которые в первую очередь тронули каждого из нас лично, повлияли на понимание мира, понимание роли и судьбы Художника, Поэта, Творца в стране, в которой родился Бродский, и в стране, в которой живем мы", - анонсирует постановку Дмитрий Сердюк.

После единственного спектакля в Тюмени фест на восемь дней отправится в Тобольск. Гости выступят на сцене Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова. 30 июня в 19 часов цикл выступлений откроет спектакль "Злачные пажити" Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом" (участник специальной программы "Маска плюс" фестиваля "Золотая Маска" в 2018 году).

1 июля артисты Театра наций представят публике большой концерт на Красной площади Тобольского кремля "Евгений Онегин. Лирические отступления". Его сыграют Евгений Миронов, Мария Миронова, Игорь Верник, Авангард Леонтьев, Ольга Остроумова, Елизавета Боярская и Василий Михайлов при поддержке симфонического оркестра тюменской филармонии. Режиссер постановки - Марина Брусникина.

3 июля артисты покажут "Живые картины". В основе пьесы Полины Барсковой "Живые картины" — документальная история художника Моисея Ваксера и искусствоведа Антонины Изергиной, разворачивающаяся в стенах Эрмитажа во время блокады Ленинграда. В центре сюжета — история любви двух людей, их желание сохранять и оберегать прекрасное даже в самые тяжелые времена. Пьеса "Живые картины" вошла в одноименную книгу прозы Полины Барсковой, которая получила литературную премию Андрея Белого в 2015 году и вошла в шорт-лист премии "Новая словесность" ("НОС").

4 июля пройдут "БеспринцЫпные чтения" - это литературно-театральный проект Александра Цыпкина. Новый формат развлечений, направленный на продвижение и популяризацию литературы сочетает в себе литературу, театр, stand up и капустник.

7 июля мастер-класс для детей "Театр на коврике" проведут Театр вкуса и уличный театр "ТУТ". Ребята узнают, как создать спектакль на улице, используя лишь пространство одного маленького коврика, и станут авторами и участниками небольшой истории под руководством ведущих. Действо начнется на площади перед тобольским драмтеатром в 14 часов 30 минут.

В этот же день в 16 часов для детей от восьми лет артисты сыграют интерактивный спектакль-детектив "Осторожно, эльфы!" с элементами театра теней от лауреатов "Золотой маски" Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова.

Евгений Миронов, Игорь Верник и Мария Миронова, как учредители фонда "Артист", проведут большую встречу с волонтерами Тобольска, желающими развивать благотворительность в городе. Артисты поделятся своим опытом реализации благотворительных программ. О творчестве и о благотворительности на паблик-токе тоболякам расскажет попечитель фонда "Дети-бабочки", писатель Александр Цыпкин, а актер Дмитрий Сердюк пообщается с писателями Тюмени и Тобольска. В 2018 году "Театр наций fest" станет отправной точкой настоящего культурного марафона в Тобольске, убеждены артисты.

Лина Орлова