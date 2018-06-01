Курганские конокрады предстанут перед судом в Тюменской области

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Трое жителей Курганской области, похитившие на территории Тюменской области 73 головы крупнорогатого скота и 36 лошадей, предстанут перед судом, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 40-летний житель Курганской области для совершения преступлений привлек знакомых 40 и 47 лет. Они использовали телефоны, зарегистрированные на третьих лиц, разработали маршрут перегона скота и подыскивали места его дальнейшего сбыта животных.

В сентябре 2017 года организатор преступления на своем автомобиле Ford Transit, приготовил заранее двух лошадей и вывез соучастников преступления в Омутинский район. Под покровом ночи мужчины похитили из загона ООО "Победа" 73 головы КРС. Предприятию был причинен материальный ущерб в размере более 2,8 млн рублей.

В октябре 2017 года таким же способом они похитили с пастбища вблизи села Солобоево Исетского района 36 лошадей, принадлежащих двум местным жителям. Размер ущерба составил более 1,6 млн рублей.

Были возбуждены уголовные дела и организованы мероприятия по поимке злоумышленников. В октябре 2017 года организатор преступлений и двое его сообщников были задержаны и по решению суда заключены под стражу, а похищенное в полном объеме возвращено потерпевшим.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Исетский районный суд для рассмотрения по существу.

Добавим, уголовное дело в отношении 47-летнего участника преступной группы выделено в отдельное производство. Он объявлен в федеральный розыск.