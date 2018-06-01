Во Франции открыли мемориальную доску в память о Гагарине

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Мемориальную доску первому космонавту Юрию Гагарину открыли на французском острове Бендор.

Здесь Гагарин отдыхал в течении нескольких дней, поэтому на нем было решено установить мемориальную доску в память о космонавте. Как отмечается, доска с именем Гагарина была размещена на набережной небольшого порта Сен-Пьер де Эмбис.

Ранее сообщалось, что в палестинском городе Вифлеем установили памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Бюст Гагарина в гермошлеме установлен рядом со входом в Храм Рождества, сообщает "Газета.ру".