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Во Франции открыли мемориальную доску в память о Гагарине

Общество, 13:40 17 июня 2018

regionsamara.ru

Мемориальную доску первому космонавту Юрию Гагарину открыли на французском острове Бендор.

Здесь Гагарин отдыхал в течении нескольких дней, поэтому на нем было решено установить мемориальную доску в память о космонавте. Как отмечается, доска с именем Гагарина была размещена на набережной небольшого порта Сен-Пьер де Эмбис.

Ранее сообщалось, что в палестинском городе Вифлеем установили памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Бюст Гагарина в гермошлеме установлен рядом со входом в Храм Рождества, сообщает "Газета.ру".

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# Юрий Гагарин

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