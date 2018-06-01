Нарушителей особого противопожарного режима в лесах безжалостно штрафуют

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Более 22 млн. рублей штрафов заплатили жители Урала, Сибири и Дальнего Востока за пренебрежение к безопасности в условиях особого противопожарного режима. С начала пожароопасного периода профилактические межведомственные группы выявили десятки тысяч случаев нарушений требований пожарного законодательства, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

На территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов за нарушение требований пожарной безопасности возбуждено 105 уголовных дел, которые рассматриваются следственными органами. Составлено более 13 500 протоколов об административном правонарушении. Около 4 тыс. человек оштрафованы – это рядовые граждане и предприниматели. В Сибири нарушители оштрафованы на общую сумму более 10 млн. рублей, на Дальнем Востоке - около 6,5 млн. рублей и на Урале около - 6 млн. рублей.

Напомним, в Тюменской области особый противопожарный режим был введен в Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах 27 апреля. В Заводоуковском городском округе он начал действовать с 29 апреля, а в Вагайском, Тобольском и Уватском районах - с 5 мая. В Ишиме, Тобольске, Тюмени и Ялуторовске особый противопожарный режим постановлением временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора установлен с 15 июня.

В период действия особого режима жителям области запрещается посещать леса. Исключение распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в лесах для добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области.

В этот период также запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, стерню, порубочные и пожнивные остатки, проводить иные пожароопасные работы в границах поселений и городских территорий, дачных кооперативах и на приусадебных участках.

Отметим, что, по данным областного департамента лесного комплекса, до 98% возникающих в Тюменской области лесных пожаров локализуются и ликвидируются в течение суток.

Если вы стали свидетелем пожара или любого нарушения в лесах, оперативно передать информацию можно СМС-сообщением на короткий номер 3434 (перед текстом слово "лес") или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Евгений Бабенко