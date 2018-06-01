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Тюменцев предупреждают о сильном ветре

Общество, 17:27 20 июня 2018

фото администрации Тюмени

Ветер порывами до 18 метров в секунду, кратковременный дождь с грозой ожидают жителей Тюмени 21 июня, сообщает Единый центр оперативного реагирования города.

В течение дня будет облачно, с прояснением. Температура ночью составит плюс 11, 13 градусов, днем плюс 21, 23 градуса.

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# ветер , гроза , дождь , Тюмень

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