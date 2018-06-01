В Тюменской области активно развивается телемедицина

Фото пресс-службы ПАО "Ростелеком" Фото пресс-службы ПАО "Ростелеком"

Четыре направления телемедицины получили активное развитие в Тюменской области. О том, как новые технологии меняют систему здравоохранения региона, рассказали представители региональных департаментов здравоохранения и информатизации.

Одним из перспективных направлений специалисты считают развитие телемедицинских консультаций в режиме "врач-пациент". Сейчас возможность "сходить" на врачебный прием, не выходя из квартиры, имеют пациенты тюменских поликлиник № 12, 5 и 8. По мнению экспертов, это особенно удобно для пациентов с хроническими заболеваниями, поскольку сокращает количество визитов в поликлинику.

"Я опробовала этот формат. Он непривычный, но очень комфортный, учитывая современный темп жизни, - отметила заведующая сектором развития информационных технологий и защиты информации департамента здравоохранения Тюменской области Юлия Новак. - В тестовом режиме записаться на телемедицинскую консультацию через мобильное приложение может любой пациент. В будущем, вероятно, сам врач будет решать, кому подойдет этот формат. Например, при первичном обращении пациент будет посещать поликлинику, а потом наблюдаться дистанционно".

Хорошие результаты показал сервис дистанционного контроля за состоянием здоровья пациентов с нестабильным артериальным давлением, говорят специалисты. Тонометры, которые получили жители региона с гипертонией, оснащены GSM-модулем и передают показатели пациента в информационную систему на рабочее место врача.

"Мы отмечаем, что люди становятся более дисциплинированными. Они знают, что надо пить таблетки, контролировать давление, данной информацией владеет врач", - сообщила главный врач поликлиники № 17 Татьяна Клещевникова.

Единый региональный архив медицинских изображений создается в Тюменской области. По данным заместителя директора департамента информатизации Станислава Логинова, это вопрос ближайшего года.

"В Тюменской области ежегодно проводится более 1 миллиона исследований - МРТ, КТ, рентгены, флюорографии, количество снимков постоянно растет. Единый архив позволит любому врачу получить полный доступ ко всем снимкам пациента в любой поликлинике независимо от того, в каком учреждении региона проходило исследование. Пациентам не нужно будет копировать изображение и волноваться о сохранности диска", - сообщил Станислав Логинов.

Сэкономить время пациентов из отдаленных населенных пунктов помогут телеконсультации в режиме "врач-врач". В Тюмени консультации проводят специалисты ОКБ № 1.

"Как это работает: записывается ребенок на консультацию в областную консультативную поликлинику плюс записывается на прием, например, в Вагае. А затем устанавливается связь между врачом в Вагае и врачом в Тюмени, людям зачастую никуда ехать не надо", - пояснила директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова.

Она сообщила о росте популярности этого направления телемедицины у жителей региона.

Татьяна Ковалева