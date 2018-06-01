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В Чикче обустроят экопарк для туристов

Общество, 13:15 21 июня 2018

Фото: группа "Страусиная ферма "Тюменский страус" vk.com

Эко-парк "Деревенька" появится в Чикчинском муниципальном образовании Тюменского района. Возведет туристический объект ООО "Удача".

Как сообщили в администрации Тюменского района, инвестиции в проект составят 150 млн рублей, здесь будет создано 7 рабочих мест.

Еще один туристический объект – страусиную ферму "Тюменский страус" - ждет модернизация. Предприниматели намерены расширить действующий бизнес, создать полноценный объект агротуризма с гостиницей, сувенирным магазином и кафе. Объем инвестиций составит 25 млн рублей. Завершить реализацию проекта планируется в четвертом квартале 2018 года.

Продолжится в селе Чикча и реконструкция дорог. На ул. Солнечной ремонт подошел к завершению, документация представлена в службу заказчика Тюменского района на проверку. Ремонтные работы активно идут на Строителей и Гагарина.

Кроме того, в д. Есаулова завершается строительство детского сада на 50 мест. Сдача объекта запланирована на декабрь 2018 года. Открытие детсада, который станет структурным подразделением Чикчинской средней школы им. Хабибуллы Якина, позволит полностью удовлетворить потребность жителей деревни Есаулова в местах в дошкольные учреждения.

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# детский сад , страусиная ферма , туризм

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