Команда "Аванпоста" участвует во Всероссийском туристическом слете

фото Центра "Аванпост" фото Центра "Аванпост"

Команда центра "Аванпост" примет участие во Всероссийском туристском слете военно-патриотических клубов "Алтай - 2018" в с. Солоновка Алтайского края с 24 июня по 1 июля, сообщает Центр.

На соревнования съедутся лучшие из лучших в спортивном туризме. Тюменскую область представят воспитанники центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". В составе сборной команды шесть юношей и две девушки. Все ребята – обладатели спортивных разрядов по по полиатлону, спортивному туризму, пейнтболу, акробатике, боксу, дзюдо, самбо и парашютному спорту. Есть в команде и опытные спортсмены - победители слета военно-патриотических клубов "Юные друзья пограничников России".

Участников слета ждут мастер-классы, тренировки и соревнования по различным видам туризма: водному, горному, пешеходному, туризму на велодистанциях, рафтингу, скалолазанию, парапланеризму, перетягиванию каната, марш-бросок с элементами военно-туристской полосы препятствий, занятия по основам военных знаний, а также конкурсы визиток, песен и фотографий.

Добавим, накануне команда в качестве подготовки к Всероссийскому слету успешно выступила в открытых областных соревнованиях "Юный спасатель", где ребята отработали навыки поисковых спасательных работах на акватории и оказания первой помощи.