  • 21 июня 201821.06.2018четверг
  • USD63,6175
    EUR73,6118
  • В Тюмени

Команда "Аванпоста" участвует во Всероссийском туристическом слете

Общество, 13:26 21 июня 2018

фото Центра "Аванпост"

Команда центра "Аванпост" примет участие во Всероссийском туристском слете военно-патриотических клубов "Алтай - 2018" в с. Солоновка Алтайского края с 24 июня по 1 июля, сообщает Центр.

На соревнования съедутся лучшие из лучших в спортивном туризме. Тюменскую область представят воспитанники центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". В составе сборной команды шесть юношей и две девушки. Все ребята – обладатели спортивных разрядов по по полиатлону, спортивному туризму, пейнтболу, акробатике, боксу, дзюдо, самбо и парашютному спорту. Есть в команде и опытные спортсмены - победители слета военно-патриотических клубов "Юные друзья пограничников России".

Участников слета ждут мастер-классы, тренировки и соревнования по различным видам туризма: водному, горному, пешеходному, туризму на велодистанциях, рафтингу, скалолазанию, парапланеризму, перетягиванию каната, марш-бросок с элементами военно-туристской полосы препятствий, занятия по основам военных знаний, а также конкурсы визиток, песен и фотографий.

Добавим, накануне команда в качестве подготовки к Всероссийскому слету успешно выступила в открытых областных соревнованиях "Юный спасатель", где ребята отработали навыки поисковых спасательных работах на акватории и оказания первой помощи.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Алтай , слет , туризм , центр Аванпост

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 21.06.2018Тюменские пенсионеры познакомятся с Instagram
13:59 21.06.2018Две новые остановки появились в Тюмени
13:48 21.06.2018В АО "Транснефть - Сибирь" состоялось командно-штабное учение
13:26 21.06.2018Команда "Аванпоста" участвует во Всероссийском туристическом слете