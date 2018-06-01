Юные тюменцы почтут память героев, не вернувшихся с войны

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Тюменские подростки, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, возложат цветы к памятнику-мемориалу, установленному ветеранам Великой Отечественной войны на Ватутинском кладбище. Мероприятие пройдет 22 июня, в День памяти и скорби, начало в 16 часов, сообщает мультицентр "Моя территория".

Перед возложением цветов к памятнику активисты добровольческого проекта "Мечтатели", ветераны и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 побеседуют с ребятами на патриотические темы, напомнят, что в этот день в 1941 году без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. В результате боевых действий СССР потерял около 27 млн человек.

"Организация подобных акций с несовершеннолетними учетных категорий является неотъемлемой частью воспитательной и патриотической работы. Ребята, многие из которых растут в неблагополучных семьях, плохо знают историю своей страны, ее героев. Мы пытаемся восполнить эти пробелы и донести до подростков правильные моральные ценности и жизненные ориентиры", — прокомментировала руководитель проекта "Мечтатели" Юлия Загорнян.

Движение "Мечтатели" на постоянной основе проводит для детей и подростков, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, различные события. Так, 23 и 24 июня участники и наставники проекта отправятся в палаточный лагерь на озеро Ипкуль в Нижнетавдиском районе, а в августе — в экспедицию по следам дружины Ермака.