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Павел Перевалов: проекты молодых специалистов "Росводоканала" будут востребованы

Экономика, 14:21 22 июня 2018

Фото пресс-службы компании «Тюмень Водоканал»

Инновационность идей молодых специалистов группы компаний "Росводоканал" отметил заместитель главы Администрации Тюмени Павел Перевалов. Об этом чиновник заявил на межрегиональной научно-практической конференции молодых специалистов, которая проходит в областной столице, сообщает "Тюмень Водоканал".

По предварительным данным, представители Тюменского Водоканала лидируют в двух секциях - "Производство и технологии" и "Экономика и финансы, коммерция, маркетинг".

"Я уверен, что все представленные проекты будут востребованы, потому что здесь много свежих, интересных, инновационных мыслей, которые необходимы, чтобы двигаться вперед. Может быть, и на этой конференции будут найдены какие-то первые мысли, зачатки новых технологий и подходов. А уже лет через 10-15 мы будем понимать, что вот как раз на таких конференциях молодых специалистов и рождалась та первая, робкая мысль, которая в итоге позволит применить конкретную технологию, бьющую точно в цель решения той или иной проблемы", - сказал Павел Перевалов.

Фото пресс-службы компании «Тюмень Водоканал»

Он отметил, что Тюмень - лучшая площадка для применения самых современных технологий и подходов к работе в системе водоснабжения и водоотведения.

"Тюмень – уникальный город, который имеет долгосрочную стратегию модернизации систем водоснабжения и водоотведения, подкрепленную практическим документом, который содержит в себе финансово-экономическое обоснование, возможности реализации всех планов, - сказал Павел Перевалов. - Тюмень - чуть ли не единственный город, где эта стратегия имеет конкретное финансовое и экономическое подкрепление в виде концессионного соглашения".

До 2031 года специалисты компании "Тюмень Водоканал" (ГК "Росводоканал) выполнят большой объем работ по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения Тюмени.

Фото пресс-службы компании «Тюмень Водоканал»

Так, произойдет переход на более стабильные и качественные подземные источники водоснабжения, для это построят новый подземный водозабор. Метелевскую водоочистную станцию, которая использует воду из р. Тура, полностью модернизируют и перестроят под очистку подземной воды.

Единственные в городе очистные сооружения канализации ожидает глобальная реконструкция. Она уже началась и коснется всех этапов очистки канализационных стоков. Появятся дополнительные блоки, увеличится мощность сооружений.

Еще один масштабный проект - создание общесплавной системы водоотведения, который поможет решить вопрос с развитием системы ливневой канализации.

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# Водоканал , конфереция , Павел Перевалов

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