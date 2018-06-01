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В Махачкале приготовят самую большую в мире шаурму

Общество, 13:02 23 июня 2018

Фото из официальной группы РГК "Урарту" в соцсети "ВКонтакте"

Шашлык длиной более 255 метров и рекордную 20-метровую шаурму приготовят в Махачкале на фестивале Sunny fest, посвященном здоровому образу жизни, пишет РИА Новости.

По задумке организаторов участники мероприятия будут соревноваться в приготовлении самых больших в России шашлыка и шаурмы для дальнейшего включения в Книгу рекордов России и мира.

Ранее в Московской области приготовили шашлык длиной в 204 метра.

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