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В Армении открыли семиэтажный подземный храм

Общество, 19:07 23 июня 2018

Фото tripadvisor.com

В Армении открыли для туристов подземный храм, который за 23 года построил житель села Ариндж, профессиональный строитель Левон Аракелян, пишет РИА Новости.

Строительство началось в 1985 году, когда жена Тося попросила Левона выкопать под домом погреб для хранения картофеля. Но мужчина так увлёкся, что не смог остановиться на погребе для овощей, сначала превратив его в винный, а затем — в целый огромный храм, который, как рассказывал Левон, ему приснился.

Строитель проводил под землей по 18 часов в сутки, создавая туннели с широкими дверными проемами, романские колонны и лестницы, вырезанные в камне. Умер Левон в 2008 году в возрасте 67 лет от инфаркта.

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