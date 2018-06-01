Тюменцы могут стать волонтерами на молодежном празднике

фото: «Волонтерство Тюмень" фото: «Волонтерство Тюмень"

Тюменские волонтеры ищут помощников для проведения праздничных мероприятий в День молодежи в Тюмени. Об этом сообщают в Добровольческом движении Тюмени.

30 июня на площади 400-летия Тюмени будет проводится концерт, посвященный празднику, выступления черлидеров. В помощь для проведения требуются 20 активных, ответственных молодых человек. Записаться в команду волонтеров можно по телефону 68-41-22.

В этот же день на площади у ТЦ "Тюмень Сити Молл" состоятся выступления по дрифту и выставка японских автомобилей. Здесь требуется помощь семерых молодых людей, готовых потратить время с 13 до 17 часов. Записаться на это мероприятие можно также по телефону 68-41-22.

Последняя информация о мероприятиях, поддерживаемых тюменскими волонтерами публикуется в официальной группе Добровольческого движения Тюмени "ВКонтакте", пишет "Вслух.ру".