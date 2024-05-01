Жителей села Большой Карагай в Вагайском районе эвакуируют из-за паводка в ПВР

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жителей села Большой Карагай в Вагайском районе из-за паводка перевозят в ПВР или районный центр. Спасатели практически завершили эвакуацию, сообщает информационный центр правительства региона.

"Оставшихся граждан собрали на сход, объясняем, что это только начало паводка, вода будет прибывать. Здесь дежурят специалисты, работают на защитных сооружениях, сегодня задействованы в эвакуации, помощи жителям", - рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения МЧС России по Тюменской области Вячеслав Митряков.

Всего в селе Большой Карагай круглосуточно работает группировка спасателей в составе 73 человек. За сохранностью оставленного имущества и порядком здесь будут следить сотрудники полиции.