20 домовладений остается обработать дезинфекторам в четырех селах Казанского района

| Фото: администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

20 домовладений остается обработать дезинфекторам в четырех селах Казанского района. Накануне специалисты провели дезинфекцию домов в д. Малые Ярки, а 16 мая работают в селах Огнево и Гагарино, сообщает администрация муниципалитета.

Уровень воды в р. Ишим на гидропосту у с. Ильинка составляет 7 м 87 см. За сутки он снизился на 2 см. Специалисты казанского участка ДРСУ-5 разбирают насыпи в д. Большие Ярки и с. Огнево.

В администрации также пояснили, что в Афонькинском сельском поселении вода в станциях подготовки воды соответствует нормативам.