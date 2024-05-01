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20 домовладений остается обработать дезинфекторам в четырех селах Казанского района

Общество, 17:24 16 мая 2024

администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

20 домовладений остается обработать дезинфекторам в четырех селах Казанского района. Накануне специалисты провели дезинфекцию домов в д. Малые Ярки, а 16 мая работают в селах Огнево и Гагарино, сообщает администрация муниципалитета.

Уровень воды в р. Ишим на гидропосту у с. Ильинка составляет 7 м 87 см. За сутки он снизился на 2 см. Специалисты казанского участка ДРСУ-5 разбирают насыпи в д. Большие Ярки и с. Огнево.

В администрации также пояснили, что в Афонькинском сельском поселении вода в станциях подготовки воды соответствует нормативам.

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# дезинфекция , Казанский район , паводок

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