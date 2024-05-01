В селе Вагайского района вода прорвалась через земляную насыпь

| Фото: информцентр праивтельства Тюменской области | Фото: информцентр праивтельства Тюменской области

Далее в сюжете Роспотребнадзор Тюменской области отобрал на проверку почти 10 тыс. проб воды

Вода прорвалась через земляную насыпь в селе Большой Карагай Вагайского района. Сейчас здесь эвакуируют жителей, сообщает в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Сидоренко.

ПВР развернут в селе Дубровное, в нем уже находится 13 человек, в том числе двое детей.

"Мы предпринимаем все меры для защиты домов, однако, водная стихия непредсказуема. Еще раз обращаюсь к вам, земляки! Вода продолжает прибывать. Соберите все документы, вещи. Нами предоставлен транспорт для переезда в безопасное место. Прошу вас не рисковать", - обратился к жителям подтопляемых домов Сергей Сидоренко.

Видео: глава Вагайского района Сергей Сидоренко