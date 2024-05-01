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Роспотребнадзор Тюменской области отобрал на проверку почти 10 тыс. проб воды

Общество, 20:55 16 мая 2024

управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

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4 тыс. 949 проб воды отобрали специалисты Роспотребнадзора в муниципалитетах Тюменской области в зоне паводка. Из них 1 тыс. 024 пробы из водоисточников, 1 тыс. 332 — перед поступлением в распределительные сети и 2 тыс. 593 — из разводящей сети, сообщает информационный центр правительства региона.

Продолжается подвоз воды в населенные пункты Казанского и Абатского районов с ежедневным лабораторным контролем.

В мобильной лаборатории на базе автомобиля КАМАЗ исследовано 606 проб воды на аденовирусы, норовирусы, ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы, гепатит А. Положительных находок не выявлено.

В освобожденных от паводка населенных пунктах Казанского, Ишимского, Абатского районов дезинфицировано более 150 домовладений.

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# паводок , пробы , Роспотребнадзор

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