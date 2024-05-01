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Соглашения о сотрудничестве с китайской компанией подпишут ТюмГУ и Торгово-промышленная палата

Экономика, 19:31 16 мая 2024

t.me/Investtyumen72 | Фото: t.me/Investtyumen72

Соглашения о сотрудничестве с китайской компанией "Кежуй нефтегазовые услуги" подпишут ТюмГУ и Торгово-промышленная палата Тюменской области. Кроме того, по итогам переговоров совместных планах заявили представители администрации Тюмени и города Дуньин.

Как сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, после подписания соглашений стороны начнут обмениваться опытом и реализуют совместные проекты. Возможные направления сотрудничества - сферы инноваций, технологий, предпринимательства, образования.

Отметим, что в городе Дуньин КНР находится крупное нефтяное месторождение Шэнли и один из мировых центров производства шин.

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# бизнес , Китай

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