Соглашения о сотрудничестве с китайской компанией подпишут ТюмГУ и Торгово-промышленная палата
Соглашения о сотрудничестве с китайской компанией "Кежуй нефтегазовые услуги" подпишут ТюмГУ и Торгово-промышленная палата Тюменской области. Кроме того, по итогам переговоров совместных планах заявили представители администрации Тюмени и города Дуньин.
Как сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, после подписания соглашений стороны начнут обмениваться опытом и реализуют совместные проекты. Возможные направления сотрудничества - сферы инноваций, технологий, предпринимательства, образования.
Отметим, что в городе Дуньин КНР находится крупное нефтяное месторождение Шэнли и один из мировых центров производства шин.