Выпущено мобильное приложение "Место Памяти"

фото Министерство культуры РФ фото Министерство культуры РФ

Для пользователей мобильных устройств на платформах Android и iOS стало доступно приложение "Место Памяти" с 22 июня, сообщает Министерство культуры РФ.

"Место Памяти" (местопамяти.рф) — это федеральный социальный патриотический проект, направленный на выявление, сохранение и поддержание в достойном состоянии объектов военно-исторического наследия и мест воинской славы: памятники, монументы, мемориальные доски, вечные огни, братские и одиночные захоронения. Для этого создан интернет-портал с интерактивной картой, на которой любой житель России может найти или обозначить мемориалы и места памяти, в том числе и забытые.

На интерактивную карту России уже нанесено более 10 тыс. объектов. Приложение позволит увеличить их число до 100 тыс. — дойти до каждой деревни, улицы, учесть каждый памятник и каждый подвиг. Каждый активный гражданин сможет присоединиться к волонтерскому движению и внести свой личный вклад в сохранение исторического и культурного наследия страны. Пройдя простую процедуру регистрации в приложении, пользователи могут добавить объект, описать его и прикрепить фотографии. При этом "народный мониторинг" станет стимулом для местных властей к содержанию памятников в надлежащем состоянии.

Кроме мониторинга состояния памятников и мемориалов, проект позволит активистам обмениваться информацией и координироваться для проведения мероприятий, размещать фотоальбомы и делиться новостями.

"Работая над установкой памятника советскому солдату в местах братских захоронений и неблагоустроенных мемориалов в регионах, мы пришли к выводу, что в России нет единого реестра, связанного с памятными местами Великой Отечественной войны. По разным подсчетам на территории страны существует до 100 тысяч таких мест памяти. Учет ведется местными органами власти и Министерством обороны, но далеко не всегда известно реальное состояние дел того или иного объекта", — сказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Ссылка на скачивание приложения на базе Android. Ссылка на скачивание приложения на базе iOS.