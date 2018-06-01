Два молодых амурских тигра поселились в Московском зоопарке

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Два годовалых самца переехали в просторный вольер на "Острове зверей" в Московском зоопарке из Центра воспроизводства редких видов в Подмосковье, сообщает сайт мэра Москвы.

Они весят около 90 кг, но к трем годам, когда хищники станут уже совсем взрослыми, а детство у тигров длится два-три года, их вес вырастет в два-три раза.

"Животные хорошо перенесли дорогу и осваиваются в новом доме, с любопытством исследуют территорию, гуляют по вольеру, а также играют друг с другом. Понаблюдать за кормлением этих полосатых хищников можно рано утром. Свежее мясо тигры получают в с 7 часов 30 минут до 7 часов 50 минут, когда зоопарк уже открылся и готов принять первых посетителей", — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В будущем амурские тигры примут участие в Европейской программе по сохранению популяции этих животных в неволе. Родители самцов попали в зоопарк из дикой природы, поэтому их потомство представляет особую генетическую ценность.

"За последние 10 лет наши специалисты добились больших успехов в разведении тигров, нам удается регулярно получать здоровое потомство и впоследствии отправлять подросших животных в зоопарки по всему миру", — добавила Светлана Акулова.