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"Ангажемент" попал в десятку театров, которые рекомендуется посетить в России

Общество, 18:05 25 июня 2018

Фото с официальной страницы "Ангажемента" ВКонтакте

Тюменский "Ангажемент" вошел в десятку театров, которые нужно посетить в России.

Рейтинг опубликовало международное мультимедийное издание RUSSIA BEYOND, сообщили в областном департаменте культуры.

Авторы статьи подчеркнули яркий и разнообразный репертуар "Ангажемента", отметили деятельность талантливого художественного руководителя и директора театра Леонида Окунева.

Помимо тюменского театра в список рекомендуемых театров входят Ярославский театр драмы, Воронежский камерный театр, Екатеринбургский "Коляда-театр", Нижегородский театр драмы имени М. Горького, Театр "Олонхо" в Якутске, Альметьевский татарский государственный драматический театр, Минусинский драматический театр, Архангельский молодежный театр, Театр-студия "Грань" в Новокуйбышевске.

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# рейтинг , театр «Ангажемент» , театры

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