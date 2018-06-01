"Ангажемент" попал в десятку театров, которые рекомендуется посетить в России
Тюменский "Ангажемент" вошел в десятку театров, которые нужно посетить в России.
Рейтинг опубликовало международное мультимедийное издание RUSSIA BEYOND, сообщили в областном департаменте культуры.
Авторы статьи подчеркнули яркий и разнообразный репертуар "Ангажемента", отметили деятельность талантливого художественного руководителя и директора театра Леонида Окунева.
Помимо тюменского театра в список рекомендуемых театров входят Ярославский театр драмы, Воронежский камерный театр, Екатеринбургский "Коляда-театр", Нижегородский театр драмы имени М. Горького, Театр "Олонхо" в Якутске, Альметьевский татарский государственный драматический театр, Минусинский драматический театр, Архангельский молодежный театр, Театр-студия "Грань" в Новокуйбышевске.