ВГИК открывает набор на новую программу высших курсов кино и телевидения

фото Министерство культуры РФ фото Министерство культуры РФ

ВГИК начал набор в новую мастерскую высших курсов кино и телевидения по авторской программе "Кинорежиссура и продюсерство кино и ТВ", сообщает Министерство культуры РФ.

Мастерская позволит студентам не только научиться создавать кино- и телеконтент, но и разбираться в тонкостях дистрибуции и продюсировать собственные фильмы. Мастерами курса станут продюсер, режиссер, cценарист Федор Попов, телевизионный топ-менеджер, продюсер, директор дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков.

"Это объединенный курс для режиссеров и продюсеров. Основываясь на личном опыте, могу сказать, что в условиях современной киноиндустрии профессии режиссера и продюсера существуют почти неотделимо друг от друга. Продюсер — не просто организатор производства, а человек, который грамотно руководит творческим процессом. Режиссер, в свою очередь, должен не только заниматься творчеством, но и понимать основы продвижения, знать особенности проката, а также целевую аудиторию своей картины. Второй особенностью нашей программы обучения будет особый акцент на практической работе, кроме того, у студентов будет возможность попробовать свои силы не только в кинопроизводстве, но и в создании телесериалов", — отмечает Федор Попов.

В процессе обучения студенты освоят такие дисциплины, как "Кинорежиссура", "Продюсерство", "Кинодраматургия", "Операторское мастерство", "Звукорежиссура", "Мастерство художника фильма", "Компьютерная графика и обработка изображения", "История мирового кино", а также в рамках специальных занятий посетят мастер-классы специалистов кино и телевидения. Преподавателями курса станут мастера киноотрасли, представители федеральных телеканалов, а также компаний сферы кино, ТВ и дистрибуции.

Срок обучения по программе составит два года, по окончании академического курса студенты, прошедшие итоговые квалификационные испытания, получат диплом ВГИКа о профессиональной переподготовке.

Заявки принимают до 15 сентября.