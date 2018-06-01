Законотворчество не терпит дилетантского обращения, считает Валерий Фальков

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

88 обращений поступило в приемную депутата Тюменской областной думы Валерия Фалькова за шесть месяцев 2018 года. В 2017 году было 326 обращений.

Об этом рассказал депутат во время интернет-конференции на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

"Основная часть обращений на протяжении последних лет касается качества жилищно-коммунальных услуг и работы управляющих компаний. Достаточно много обращений об оказании материальной помощи", - добавил он.

Депутат затронул тему формирования бюджетных мест в вузах.

"Количество бюджетных мест в вузах определяет государство. Ежегодно согласно требованию Федерального закона на все вузы выделяется определенной количество бюджетных мест. Вузы подают заявки, которые согласовывают с регионами, проходит конкурс, в итоге которого каждый вуз получает определенное количество бюджетных мест. Каждый раз количество мест может быть разным. В 2018 году Тюменский государственный университет получил количество бюджетных мест больше, чем в прошлом. Особенно приятно отметить, что появились бюджетные места по направлениям, по которым в последние годы бюджетных мест не было, в частности, "Государственное и муниципальное управление", "Психология" и "Журналистика", - пояснил он.

По словам Валерия Фалькова, на протяжении последних лет заработная плата молодых преподавателей в Тюменском государственном университете растет.

"Мы выполняем все целевые установки, майские указы президента Российской Федерации. В 2017 году заработная плата составила 180% от среднего трудового дохода по экономике региона, в 2018 году - 200%. Статистика и экономические показатели мало убедительны. В Тюменском государственном университете с 1 сентября 2018 года будет действовать новая система оплаты труда, мы уже ее обсудили с коллегами. Она нацелена на то, чтобы гарантированная часть заработной платы была повышена, в том числе и у молодых преподавателей. В июле в университете пройдет конференция трудового коллектива, где мы примем положение об оплате труда, это будет открытое обсуждение, куда можно прийти, задать вопросы и внести предложения", - сообщил он.

По мнению Валерия Фалькова, стать депутатом можно и не имея высшего образования.

"Образование — это вторично, главное в депутатской деятельности — убедить избирателей в том, что вы достойно сможете представлять их интересы. Депутатская деятельность имеет свою специфику. Необходимо уметь общаться с разными людьми, слушать и слышать их. Депутат — это не профессия, это призвание. Существуют две ключевые задачи депутата — это вдумчиво заниматься законотворческой деятельностью (уметь анализировать, отстаивать свою точку зрения) и помогать избирателям решать их вопросы. Депутат никогда не знает, какой вопрос ему зададут, и он не может отмахнуться", - поделился он.

Валерий Фальков является председателем комитета по социальной политике Тюменской областной думы, где рассматривается много важных и значимых вопросов.

"На заседаниях нашего комитета всегда возникают противоречия и конфликты. Бурно обсуждаются вопросы формирования и исполнения бюджета, социальные гарантии, материальные выплаты многодетным семьям, инвалидам и т.д. Представители разных фракций имеют свою точку зрения, поэтому есть накал страстей. Считаю, что имеет смысл привлекать больше профессионально-подготовленных людей к принятию законопроектов. Проводить более обстоятельную научную экспертизу, обращаться к профессиональному сообществу, потому что законотворчество — это не простая деятельность, она не терпит дилетантского обращения", - заявил он.

Депутат считает, для того чтобы молодежь приезжала и оставалась в Тюмени, необходимо, чтобы было качественное образование, комфортная среда, город был динамичным и удобным для жизни молодежи.

"Тюмень всегда была студенческим городом. В последние годы к нам охотно едут из Омска, Кемерова, Удмуртии, Башкортостана, Оренбурга, Свердловской области, потому что в нашем регионе высокий уровень заработной платы, высокий уровень жизни, присутствуют крупные компании, куда можно трудоустроиться", - отметил он.

В заключении интернет-конференции депутат поблагодарил всех за интересные, содержательные и осмысленные вопросы.

"Отвечать на такие вопросы приятно. Благодаря таким конференциям узнаешь, что действительно волнует избирателей и жителей Тюменской области", - подытожил он.

Ирина Шемякина