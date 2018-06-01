  • 27 июня 201827.06.2018среда
  • USD62,7908
    EUR73,4087
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северный

Акция "Чистый лес – территория без огня" проходит в Лабытнанги

Общество, 14:54 27 июня 2018

фото ГУ МЧС России по ЯНАО

Профилактическая акция "Чистый лес – территория без огня" проходит в Лабытнанги, сообщает управление МЧС России по ЯНАО.

Коллектив Лабытнангских огнеборцев совместно с волонтерами и просто неравнодушными жителями города бросили силы на наведение чистоты на территории, расположенной вблизи жилых домов и пешеходных зон вдоль городских улиц. Также, участники акции провели очистку территории пригородного лесотундрового массива от бытового мусора, оставленного нерадивыми гражданами и у реки Ханмей.

"К сожалению, по-прежнему, острой проблемой остаются несанкционированные свалки строительных и бытовых отходов, других посторонних предметов в лесах, примыкающих к автомобильным дорогам, вокруг населенных пунктов и на площадках отдыха, что создает угрозу возникновения пожара и соответственно безопасности людей,- говорит заместитель начальника 5 отряда федеральной противопожарной службы Виталий Сабуров. - Но сегодня на призыв присоединиться к участию в акции откликнулось достаточно большое количество горожан, что, несомненно, радует, ведь такими совместными усилиями мы пропагандируем культуру безопасности и правильного поведения граждан в лесной зоне".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , Лабытнанги , лес , уборка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 27.06.2018Лекторий "Орел и решка" пройдет в Тюмени
16:10 27.06.2018Новые вагоны на маршруте Тюмень – Тобольск начнут курсировать с июля
15:49 27.06.2018Лесной дозор будет следить за пожарной обстановкой в Салехарде
15:38 27.06.2018Тюменская молодежь помогает детям в центре "Семья"