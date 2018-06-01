Тюменские медики спасли от смерти беременную женщину

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Врачи спасли от смерти 35-летнюю беременную женщину, у которой внезапно началось массивное кровотечение, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Информация о ее крайне тяжелом состоянии поступила в диспетчерский центр скорой помощи 24 июня в 10 часов 17 минут. Через 14 минут после поступления звонка медики проводили осмотр женщины со сроком беременности 39 недель. За ее состояние и жизнь переживали муж и четверо детей.

По словам фельдшеров скорой помощи, на поздних сроках беременности у пациентки произошла отслойка плаценты – опасное осложнение. В результате возникло непрекращающееся интенсивное кровотечение.

"Артериальное давление упало до отметки 40/0 мм ртутного столба, развился шок 3-4 степени. Мы обеспечили внутривенный доступ и подключили систему для вливания лекарственных средств, – говорит врач Василий Хазимуллин. – С испуганным видом она спросила нас: "Я умираю? Я это чувствую". Мы ее успокоили, сказали, что обязательно спасем. В это время к нам на помощь направлялась общепрофильная врачебная бригада".

Совместными усилиями в течение 12 минут медики добились улучшения гемодинамики: давление поднялось до отметки 60/20. Учитывая тяжесть состояния, ими было принято решение доставить пациентку в ближайший роддом № 3, операционная бригада там была развернута в считанные минуты.

"Отслойка плаценты была тотальная, в стационар женщина была доставлена с мертвым плодом. Мы провели оперативное родоразрешение путем кесарева сечения. Во время операции проводилась гемотрансфузия, другими словами — переливание крови, а также интенсивная терапия. Операционная бригада была усилена – два анестезиолога, три акушера-гинеколога, три медсестры - операционная и две анестезистки. Часть персонала в ночное время была экстренно вызвана из дома, как только поступило сообщение от скорой", – рассказала главный врач роддома № 3 Елена Косорукова.

Женщина находится в отделении реанимации, но уже в стабильном состоянии. Пациентка в сознании и она понимает, что была на грани жизни и смерти, а медицинские работники скорой и роддома всеми силами и способами сохранили ей жизнь.