Юным тюменцам покажут "Лесную сказку"

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Музыкальное кукольное представление "Лесная сказка" для детей до трех лет начнется в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) на абонементе "Кнопочка" в рамках проекта "Мои первые шаги в библиотеку" 29 июня в 11 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

В начале праздника юные читатели отправятся на веселом паровозике "Букашка" в необыкновенное путешествие на чудесную полянку, где познакомятся с лесными зверятами. На полянке поиграют в интересные и забавные игры "Хлопалка, тукалка, шлепалка".

Спортивно-игровая программа для школьников "Ура! Гол!" в библиотеке № 2 им. А.А. Гришина (ул. Мира, 31/2) начнется в 12 часов. Она приурочена к чемпионату мира по футболу и пройдет в форме "Веселых стартов". Ребята примут участие в спортивных эстафетах с мячом и скакалкой, узнают о городах, в которых проводится чемпионат мира по футболу, послушают интересные истории об этом виде спорта.

Интерактивно-развлекательная программа "Дом, в котором я живу" начнется на площади Дома культуры "Водник" (ул. Утешевская, 23) в 18 часов. В программе: викторина об улицах Тюмени, подвижные игры, детская дискотека. В 19 часов начнется праздничная программа "За нами будущее!", где выступят творческие коллективы дома культуры.