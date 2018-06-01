В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 19-летней девушки

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В Тюмени установлен и задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девушки на ул. Беловежской ночью 26 июня, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Ранее судимый житель областного центра 1984 г.р. подозревается в совершении данного преступления. По данным следствия установлено, что ночью 26 июня мужчина увидел девушку, которая шла одна по улице. Воспользовавшись имеющимся при себе ножом обвиняемый напал на девушку и потребовал денег, однако девушка оказала сопротивление. После чего мужчина нанес потерпевшей несколько ножевых ранений и скрылся с места преступления. В результате причиненных телесных повреждений смерть девушки наступила через непродолжительное время на месте происшествия.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя регионального СК России об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие выполняет комплекс действий, направленный на сбор и закрепление доказательной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, в ходе расследования у следствия появились основания полагать, что обвиняемый может быть причастен к совершению иных преступлений имущественного характера, начиная с марта 2018 года. О данных преступлениях потерпевшие по каким-либо причинам не сообщали в правоохранительные органы. В связи с этим, следственные органы областного СКР обращаются к возможным потерпевшим от действий данного обвиняемого, с просьбой сообщить соответствующую информацию по телефону в Тюмени 8-904-491-43-25.

Также возможно обратиться в следственный отдел по Ленинскому АО Тюмени (ул. 30 лет Победы, 87). Конфиденциальность гарантируется.