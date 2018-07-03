Региональные театры примут участие в "Больших гастролях"

Фото пресс-службы ТКТО Фото пресс-службы ТКТО

Стартовал прием заявок театров на участие в программе "Большие гастроли" в 2019 году, сообщает Министерство культуры РФ.

Она включает межрегиональную программу и гастроли для детей и молодежи. Прием заявок завершится 1 сентября 2018 года. В проекте принимают участие 250 театров страны, задействованы все 85 регионов России. Пятый год федеральные театры привозят в отдаленные уголки страны как спектакли завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. Гастроли проходят с декорациями, костюмами и полным актерским составом спектаклей.

В рамках программы проходит большое количество мероприятий, в том числе творческие встречи с актерами. В 2018 году при поддержке фестиваля "Арт-окно" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" осуществляется образовательное направление программы "Большие гастроли", в рамках которого лучшие театральные специалисты ведущих театров делятся опытом.

Также благодаря фонду в ряде регионов страны часть билетов распространяется бесплатно.