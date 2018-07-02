Москвичи бьют рекорд по прокату велосипедов

фото veloparad.org фото veloparad.org

Более 1,5 млн поездок за два месяца совершено с помощью велопроката. Это в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, сообщает сайт мэра Москвы.

Популярность проката растет благодаря увеличению количества велосипедов и станций их аренды.

"Велопрокат поставил новый рекорд по количеству поездок. Пользоваться им становится все удобнее: в Москве увеличивается количество станций аренды и велосипедов. Многие горожане используют велосипеды не только для прогулок, но и как альтернативу другим видам транспорта для передвижения по столице", — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Шестой сезон велопроката открылся 26 апреля. Горожанам доступны 4 тыс. 120 велосипедов на 430 станциях. Пункты проката расположены как вблизи станций метро и Московского центрального кольца, так и в спальных районах и около парков.