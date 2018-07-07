Город на пути: "Культура.РФ" рекомендует туристам посетить Тюмень

Тюмень. Фото ИА "Тюменская линия" Тюмень. Фото ИА "Тюменская линия"

Музеи Тюмени и Ялуторовска, областную научную библиотеку им. Д.И. Менделеева, театр "Мимикрия" и собор Знамения Божией Матери рекомендует посетить портал "Культура.РФ".

Авторы портала "Культура.РФ" придерживаются мнения, что название Тюмени происходит от угорского "чемген", что означает "город на пути".

"Город стоял на караванной дороге из Средней Азии в Поволжье. В XVI веке воеводы Василий Сукин и Иван Мясной построили здесь крепость, а в XIX веке город оказался на пути Транссибирской магистрали. Промышленность и культура города стали развиваться совсем другими темпами, и Тюмень — которую до этого в шутку называли "столицей деревень", — обросла храмами и музеями", - анонсируют авторы проекта.

Туристам предлагают посетить музей-усадьбу Колокольниковых, краеведческий музей "Городская дума", исторический парк "Россия – моя история", дом-музей Машарова, музей "Спасская церковь" и собор иконы божией матери "Знамение".

Также гостям Тюмени предлагают посетить областную научную библиотеку им. Д.И. Менделеева, театр "Мимикрия" и доехать в музей памяти декабристов в Ялуторовске, к которому на портале "Культура.РФ" прилагает онлайн-экскурсия.

"Культура.РФ" предлагает культурный гид по Тобольску. Виртуальную прогулку по старинному городу начинают с тобольского кремля и Софийского собора, гиды ведут в Архиерейский дом, собор Софии премудрости божией в Тобольске, рентерею, Тюремный замок, Гостиный двор, Губернский музей, мечеть в Тобольске, а также тобольский драматический театр имени П.П. Ершова.

Лина Орлова